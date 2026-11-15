Beide Router würden nun untersucht. Noch sei unklar, ob fehlerhafte Geräte oder Fehler bei der Installation die Störungen ausgelöst hätten. Die FAA habe bei 69 Routern eine Funktion deaktiviert, mit der Daten an andere Geräte im Netzwerk gesendet werden können. Hinweise auf einen Cyberangriff gebe es weiter nicht. Der betroffene Vertragspartner L3Harris erklärte, die Auswirkungen des Flugstopps sehr ernst zu nehmen.