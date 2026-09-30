Auch Glencore ist von dem Fall betroffen. Der Zuger Rohstoffkonzern hatte Mitte September mitgeteilt, Hinweise auf gefälschte Rechnungen, Verträge und E-Mails gefunden zu haben, mit denen Radiant Finanzierungen bei Banken erhalten haben soll. Glencore beendete daraufhin die Geschäftsbeziehungen und suspendierte laut Bloomberg den für die Beziehungen zu Radiant verantwortlichen Handelsmanager. Das finanzielle Engagement von Glencore bei Radiant lag laut dem Schweizer Konzern unter 500 Millionen Dollar.