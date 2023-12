Im vergangenen Monat haben die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen nach Angaben von CNN mehr als 100 Angriffe auf etwa ein Dutzend Handelsschiffe verübt. Laut dem US-Militär griffen die Huthis am Samstag erneut zwei Handelsschiffe im Roten Meer an. Eine Angriffsdrohne habe einen norwegischen Chemikalien- und Öltanker nur knapp verfehlt. Ein gabunischer Öltanker, der unter indischer Flagge unterwegs war, wurde demnach von einer Angriffsdrohne getroffen. Es sei aber niemand verletzt worden, teilte das US-Zentralkommando in Tampa (Florida) auf der Plattform X mit.