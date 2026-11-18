Am Freitag hatte ein technischer Ausfall bei der US-Luftfahrtbehörde FAA zu einem mehr als vierstündigen landesweiten Startverbot geführt. Es war erst das zweite Mal seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001, dass es zu einem landesweiten Startverbot kam. Tausende Flüge fielen aus, weitere verspäteten sich, auch einige Verbindungen aus Deutschland in die USA wurden gestrichen. Die Fluggesellschaften arbeiteten am Montag noch daran, zum Normalbetrieb zurückzukehren.