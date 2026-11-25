Jahrelanges Verfahren

Die Vorwürfe der US-Staatsanwälte gehen auf das Jahr 2018 zurück und wurden Anfang 2019 öffentlich. Das Verfahren war in der Zwischenzeit aber unter anderem durch die Corona-Pandemie aufgehalten worden. Als Teil des Falls war im Dezember 2018 Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou in Kanada festgehalten worden. Sie konnte 2021 nach China zurückkehren, nachdem sie die Verletzung von Iran-Sanktionen durch Huawei eingeräumt hatte.