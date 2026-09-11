Die Inflation hat sich im August angesichts des anhaltenden Drucks durch den Iran-Krieg, Zölle und den Ausbau von KI-Rechenzentren nicht in Richtung des Ziels der US-Notenbank Fed bewegt. Die Fed wird am kommenden Mittwoch über ihre Leitzinsen entscheiden. Einige Vertreter der Notenbank hatten im Vorfeld die Inflationsdaten als entscheidend bezeichnet. Die Wahrscheinlichkeit für eine Leitzinserhöhung ist nach den Zahlen an den Finanzmärkten auf knapp 90 Prozent gestiegen.