Unter ⁠dem Strich entstanden 162'000 Stellen ausserhalb der ⁠Landwirtschaft, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Bericht der ‌Regierung hervorgeht. Von der Nachrichtenagentur Reuters ‌befragte Experten hatten mit ​56'000 Jobs gerechnet. Im Juli waren nach revidierten Daten 21'000 Stellen entstanden. Ursprünglich war ein Minus von 23'000 Jobs gemeldet worden. Die Arbeitslosenquote ‌verharrte im August bei 4,1 Prozent.