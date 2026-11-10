Vereitelter Anschlagsplan gegen Luftwaffenstützpunkt

Die drei Männer sollen auch an einem bekannten vereitelten Anschlagsplan auf den britischen Luftwaffenstützpunkt RAF Fairford, auf dem US-Streitkräfte stationiert werden, beteiligt gewesen sein. Die drei Männer sollen sich zu dem Zeitpunkt nicht in Grossbritannien, sondern im Ausland aufgehalten haben. Sie sollen bei der Planung des Anschlags etwa mit Kontaktpersonen kommuniziert haben, heisst es weiter vom US-Justizministerium.