Kritik aus dem Kongress

Der Kongressabgeordnete Gregory W. Meeks kritisierte den Plan scharf. «Der Kongress hat der DFC erst vor weniger als einem Jahr Investitionen in Russland untersagt», hiess es in einer Mitteilung des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses. Dennoch umgehe die US-Regierung diese Beschränkung, indem sie Energieanlagen im Wert von 10 Milliarden US-Dollar von einem russischen Ölkonzern kaufe. Die IDFC «existiert, um die Entwicklung in Schwellenländern zu fördern, und nicht, um als Finanzierungsvehikel für Präsident Trumps reiche und bestens vernetzte Freunde zu dienen.»