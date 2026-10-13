Der langjährige Konzernchef hatte die Führung von Unitedhealth in dessen Krise 2025 wieder übernommen und dem Unternehmen einen Schrumpfkurs verordnet. Die Erholung gelang dann aber schneller als gedacht. Nun hob UnitedHealth die Latte für den bereinigten Gewinn je Aktie in diesem Jahr zum dritten Mal an. Die medizinischen Ausgaben machten nämlich einen geringeren Anteil an den Prämieneinnahmen aus als von Analysten erwartet. Daher blieb mehr Geld für Verwaltungskosten und Gewinn übrig.