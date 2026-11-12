Treibende Kraft hinter Nvidias Aufstieg

Huangs Name ist untrennbar mit Nvidia verbunden: Er ist seit der Gründung des Chipkonzerns vor mehr als 30 Jahren dessen Chef und gilt als treibende Kraft des Aufstiegs der Firma aus dem Silicon Valley, die bis vor wenigen Jahren vor allem für Computer-Grafikkarten bekannt war und dank des KI-Booms einen steilen Aufstieg erlebte. Auch die Management-Struktur ist aussergewöhnlich stark auf Huang zugeschnitten. Medien zufolge berichten rund 60 Manager direkt an ihn. Damit ist er stärker ins Tagesgeschäft involviert als andere Chefs grosser Konzerne - und auch schwieriger zu ersetzen.