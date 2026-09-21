Zudem sollen die Vergleichsverhandlungen eine finanzielle Strafe vorsehen, falls Paramount seine frühere Zusage, nach der Fusion jährlich 30 Filme zu produzieren, nicht einhält, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Paramount müsste für jeden Film, der dieses Ziel verfehle, 30 Millionen Dollar zahlen. Zudem könne Paramount gezwungen sein, seine Beteiligung an Miramax - das für Filmklassiker wie «No Country for Old Men» und «Pulp Fiction» bekannt ist - zu verkaufen.