Das US-Militär hat im Golf von Oman erneut ein Schiff angegriffen und manövrierunfähig gemacht. Der Massengutfrachter «M/V Huda» sei mit einem Luftangriff «untauglich» gemacht worden, teilte das für die Region zuständige US-Zentralkommando mit. Die Besatzung habe wiederholte Warnungen ignoriert und mehrmals versucht, gegen die US-Seeblockade gegen den Iran zu verstossen. Das Schiff habe einen iranischen Hafen angesteuert und dann versucht, die Region zu verlassen.