Die US-Regierung knüpft nach eigenen Angaben keine Bedingungen an militärische Unterstützung für Israel nach den Angriffen der Hamas. «Wir haben keine Bedingungen für die Bereitstellung der Ausrüstung gestellt», sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Donnerstag nach Abschluss eines Nato-Treffens in Brüssel. Das israelische Militär sei professionell und man erwarte, dass es «das Richtige» tue. «Wir überlassen es ihnen, zu definieren, wie ihre Operationen aussehen werden», so Austin.

12.10.2023 16:54