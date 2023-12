Die Kerninflation, also ohne Berücksichtigung von schwankungsanfälligen Preisen für Lebensmittel- und Energie, soll dieses Jahr demnach bei 3,2 Prozent liegen und kommendes Jahr bei 2,4 Prozent. Auch hier liegen die Werte jeweils unter der Projektion aus dem September. Die Fed strebt eine Inflationsrate von mittelfristig zwei Prozent an. Die Inflation habe in diesem Jahr nachgegeben, sie bleibe aber hoch, heisst es in der Mitteilung der Fed.