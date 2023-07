Man bleibe mit Blick auf die Inflationsentwicklung sehr aufmerksam, schreibt die Fed. "Während sich die Gesamtinflation abgeschwächt hat, ist die Kerninflation seit Anfang des Jahres nicht nachhaltig gesunken", heisst es in dem Protokoll. So lag die Inflationsrate im Mai bei 4,0 Prozent, während die Kerninflationsrate 5,3 Prozent betrug. Bei dieser werden schwankungsanfällige Lebensmittel- und Energiepreise herausgerechnet. Die Fed strebt eine Gesamtinflationsrate von zwei Prozent an.