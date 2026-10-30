Chevron und Exxonmobil reihen sich neben Shell , BP und Totalenergies in die Liste der Konzerne ein, die ihre Gewinne deutlich steigern konnten. Die Ölgiganten erzielen von der Rohölförderung über die Raffination bis hin zum Handel höhere Margen. Da der Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus seit dem Ausbruch des Krieges zwischen den USA und dem Iran Ende Februar stark eingeschränkt ist, sind die Preise für Alternativen zu Rohöl aus dem Persischen Golf in die Höhe geschossen. Ukrainische Angriffe auf russische Raffinerien verschärfen die Engpässe zusätzlich./mne/stw/mis