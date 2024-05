Russische Truppen hatte am Freitag einen Angriff auf die ukrainische Stadt Wowtschansk gestartet. Sie liegt etwa 40 Kilometer nordöstlich von Charkiw an der Grenze zu Russland. Für die ukrainische Armee bedeutet die Offensive ein weiteres Problem an der etwa 1000 Kilometer langen Front im Osten und Süden, nachdem sie zuletzt schon bei Bachmut und Awdijiwka zurückgedrängt wurde. Den Verteidigern fehlen immer noch Waffen und Munition, nachdem innenpolitischer Streit in den USA über Monate einen regelmässigen Nachschub an militärischer Ausrüstung aus den USA verhindert hatte.