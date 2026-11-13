Präsident Donald Trump hatte die Abschiebepolitik der USA nach Amtsantritt erheblich verschärft - besonders in der Kritik steht das Vorgehen der Migrationsbehörde ICE. Menschenrechtsorganisationen beklagen, dass Migranten dabei auch in Drittländer abgeschoben werden, die nicht ihr Geburts- oder Heimatland sind. Zudem werde vielen Menschen die Chance verwehrt, ihren Abschiebebeschluss gerichtlich anzufechten.