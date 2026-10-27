Im vergangenen Jahr hatte die Trump-Regierung zudem Comeys Tochter Maurene Comey gefeuert, die als Bundesermittlerin für das Justizministerium gearbeitet hatte und unter anderem an Prozessen gegen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und Rapper Sean «Diddy» Combs beteiligt war. Am Montag entschied ein Richter, dass ihre Entlassung unzulässig war - und Comey ihren Posten als Bundesermittlerin wiederbekommen müsse. Maurene Comey hatte angegeben, dass es keinen Anlass für ihre Kündigung gegeben habe und nur die Ablehnung ihres Vaters durch Präsident Trump der Grund dafür gewesen sein könne./jcf/DP/zb