Die US-Regierung stuft Marihuana als weniger gefährliche Droge ein und hat entsprechende Schritte in die Wege geleitet. «Viel zu viele Leben wurden durch einen verfehlten Umgang mit Marihuana zerstört», sagte US-Präsident Joe Biden am Donnerstag. Niemand sollte wegen des Konsums oder Besitzes der Droge im Gefängnis sitzen, so der 81-Jährige. In den USA wird der Zugang unter anderem durch ein Gesetz geregelt, das Drogen in fünf verschiedene Kategorien einstuft. Bislang fiel Marihuana in die erste und somit strengste Kategorie. Darin befinden sich etwa auch Heroin und LSD.