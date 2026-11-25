Der Handelsbeauftragte, Jamieson Greer, habe festgestellt, dass die Handlungen und Praktiken von 14 Volkswirtschaften im Zusammenhang mit «strukturellen Überkapazitäten und der Produktion in dem verarbeitenden Gewerbe» unangemessen seien und den Handel mit den USA «belasten oder einschränken». Somit seien diese Praktiken gemäss Abschnitt 301 des US-Handelsgesetzes anfechtbar, hiess es in einer Mitteilung des Büros des Handelsbeauftragten am Mittwoch.
Zu den «unangemessenen Massnahmen, Richtlinien und Praktiken der Schweiz» gehörten unter anderem die «Unterdrückung der Aufwertung ihrer Währung unter das Niveau, das unter Marktbedingungen sonst vorherrschen würde», hiess es. Auch die Unterstützung des Pharmasektors durch «umfangreiche steuerliche Anreize», die Senkung eines «wesentlichen Produktionskostenfaktors», dem Strom, für ihre Stahlproduzenten sowie das «Versäumnis», globale Überkapazitäten und Überproduktion anzugehen, wurden als Gründe für die neuerliche Erwägung von Zöllen angeführt.
Einschränkungen für US-Handel
Diese Handlungen schränkten den US-Handel ein, indem sie die Geschäftsmöglichkeiten für US-Hersteller und -Exporteure in der Schweiz und auf Märkten von Drittländern verringerten und der US-Wirtschaft schadeten, indem sie zu Produktions-, Export-, Beschäftigungs- und Investitionsverlusten im verarbeitenden Gewerbe in den USA beitrügen.
Auch würden so die wirtschaftlichen Sicherheitsrisiken der USA erhöht, etwa durch die Abhängigkeit von «Nicht-Marktwirtschaften», insbesondere mit Bezug auf die Pharma-, Stahl- und Chemiebranche. Im August 2025 war ein rekordhoher Zoll von 39 Prozent auf Schweizer Importe in die USA in Kraft getreten.
Zuletzt lag der Satz bei 12,5 Prozent. Greer hatte daraufhin aber eine weitere «Section 301»-Untersuchung angekündigt, die unter anderem die erwähnten, angeblichen Überkapazitäten in der Industrieproduktion betraf.
Weitere von der US-Zollandrohung betroffene Handelspartner sind China, die Europäische Union, Singapur, Indonesien, Malaysia, Kambodscha, Thailand, Korea, Vietnam, Taiwan, Bangladesch, Japan und Indien. Der Handelsbeauftragte habe zum gegenwärtigen Zeitpunkt zudem keine Feststellungen in Bezug auf die zwei weiteren nach Section 301 untersuchten Länder Mexiko oder Norwegen getroffen.
(AWP)