Zu den «unangemessenen Massnahmen, Richtlinien und Praktiken der Schweiz» gehörten unter anderem die «Unterdrückung der Aufwertung ihrer Währung unter das Niveau, das unter Marktbedingungen sonst vorherrschen würde», hiess es. Auch die Unterstützung des Pharmasektors durch «umfangreiche steuerliche Anreize», die Senkung eines «wesentlichen Produktionskostenfaktors», dem Strom, für ihre Stahlproduzenten sowie das «Versäumnis», globale Überkapazitäten und Überproduktion anzugehen, wurden als Gründe für die neuerliche Erwägung von Zöllen angeführt.