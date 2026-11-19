Erst am Mittwoch hatte Cooper Gespräche in Tel Aviv geführt. Dort traf er im Militärhauptquartier den israelischen Generalstabschef Ejal Zamir. Cooper sei auf Einladung Zamirs im Rahmen eines Besuchs im Nahen Osten nach Israel gekommen, teilte das israelische Militär mit. An dem Treffen nahm demnach auch Mossad-Chef Roman Gofman teil. Dieser hatte in der vergangenen Woche die USA besucht und soll dort nach Medienberichten für eine Wiederaufnahme gemeinsamer US-israelischer Angriffe auf Iran geworben haben.