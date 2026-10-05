Kretschmer: Abschreckung ist die beste Sicherheit

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) begrüsste die Ansiedlung des US-Unternehmens. «Wir sind in einer Zeit, in der wir uns sicher aufstellen müssen. Freiheit, Demokratie, Wohlstand geht nicht ohne Sicherheit. Und die beste Sicherheit ist immer noch die Abschreckung. Deswegen ist es gut, dass wir in diesem Bereich auch aktiv sind», sagte der CDU-Politiker.