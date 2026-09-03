Der US-Senatsausschuss fordert seit längerem eine umfassende Aufarbeitung möglicher Verbindungen der früheren Credit Suisse zu Nationalsozialisten und mit diesen verbundenen Organisationen. Im Zentrum stehen unter anderem Konten und Unterlagen, die bei früheren Untersuchungen nicht bekannt gewesen sein sollen. Mit der Übernahme der Credit Suisse im Jahr 2023 gingen auch deren rechtliche Verpflichtungen auf die UBS über.