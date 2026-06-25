Der Börsenwert hat sich in den vergangenen zwölf Monaten fast verzehnfacht und liegt inzwischen bei 1,4 Billionen Dollar. Mit dem Kursanstieg am Donnerstag schloss der Chiphersteller ausserdem in der Liste der wertvollsten Unternehmen in den USA zu Tesla und Meta . Die drei Konzerne liegen derzeit in etwa gleichauf auf Rang 8 der Top Ten in dieser Werte. Vor einem Jahr hatte Micron mit 140 Milliarden Dollar gerade mal auf Platz 73 gelegen.