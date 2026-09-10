Die Renditen der US-Staatsanleihen sind auf den höchsten Stand seit fast 20 Jahren gestiegen. Steigende Ölpreise aufgrund des Krieges im Iran und eine anhaltende Inflation erhöhen den Druck auf die US-Anleihen und belasten die Wall Street, was neue Zweifel an der Strategie des US-Finanzministers Scott Bessent aufkommen lässt.