Witkoff würdigte der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge den kommenden Gefangenenaustausch, den die Kriegsparteien vereinbart haben. Ausserdem wollen die Amerikaner bei Putin für eine Einbindung der Europäer in die Ukraine-Verhandlungen werben. Für Witkoff ist es allein in diesem Jahr das vierte Treffen in Russland.
Die Amerikaner fliegen nach der Unterredung mit Putin weiter nach Dublin. Dort wollen sie den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und die europäische Seite informieren./fko/DP/mis
(AWP)