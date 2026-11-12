Der russische Staatschef Wladimir Putin hat die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner in Moskau empfangen zu weiteren Gesprächen über einen Ausweg aus dem Ukraine-Krieg. Das meldeten russische Medien aus dem Kreml. Putin sagte demnach, er wolle die Einschätzung der Abgesandten von US-Präsident Donald Trump zu den jüngsten Verhandlungen mit Vertretern Kiews und Moskaus der vergangenen Tage in Abu Dhabi hören.