Witkoff und Kushner fliegen nach den Unterredungen mit Putin weiter nach Dublin, wo sie den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und die Europäer informieren wollen. In Dublin beraten heute beim Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft Staats- und Regierungschefs aus fast 50 Ländern unter anderem über die Ukraine. In Dublin findet zudem am Freitag ein informeller EU-Gipfel statt, bei dem es auch um die Hilfe für die Ukraine gehen wird. Das Land wehrt sich mit westlicher Milliarden- und Militärhilfe inzwischen seit fast fünf Jahren gegen Russlands Invasion./mau/DP/jha