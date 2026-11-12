Bei den Gesprächen am Dienstag und Mittwoch war ein neuer grosser Gefangenenaustausch vereinbart worden. Beiden Seiten wollen demnach in den nächsten Wochen jeweils mindestens 1.000 Kriegsgefangene freilassen. Die genaue Zahl ist nicht bekannt. Putins aussenpolitischer Berater Juri Uschakow sagte am Morgen, dass es bei den Gesprächen in Moskau um Fragen zur Beilegung des Konflikts um die Ukraine gehe.
USA werben für Einbindung der Europäer
Kushner und Witkoff werben bei Putin auch für eine Einbindung der Europäer in die Verhandlungen. Die Europäer waren zwar auch in Abu Dhabi, sassen aber nicht mit am Verhandlungstisch. Russland zeigte sich zuletzt offen für eine Teilnahme der Europäer an den Gesprächen, betont aber, dass dafür von EU-Seite ein Unterhändler bestimmt werden müsse. Im Moment seien die Europäer nicht in der Lage dazu, sagte Uschakow. «Mir scheint, dass das tatsächlich schwer wird», sagte er der Agentur Interfax zufolge vor Journalisten.
Witkoff und Kushner fliegen nach den Unterredungen mit Putin weiter nach Dublin, wo sie den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und die Europäer informieren wollen. In Dublin beraten heute beim Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft Staats- und Regierungschefs aus fast 50 Ländern unter anderem über die Ukraine. In Dublin findet zudem am Freitag ein informeller EU-Gipfel statt, bei dem es auch um die Hilfe für die Ukraine gehen wird. Das Land wehrt sich mit westlicher Milliarden- und Militärhilfe inzwischen seit fast fünf Jahren gegen Russlands Invasion./mau/DP/jha
(AWP)