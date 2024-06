Mit der Teilnahme von US-Vizepräsidentin Kamala Harris an der Ukraine-Friedenskonferenz auf dem Bürgenstock in Nidwalden erfüllt sich der Wunsch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach einer Anwesenheit von US-Präsident Joe Biden nicht. Biden nimmt am G7-Gipfel in Italien teil.