Bericht: Keine Bestätigung aus dem Weissem Haus

US-Regierungsbeamte sagten dem «Wall Street Journal» nach dem Interview, dass Washington keine Pläne habe, Waffen an China zu verkaufen. Einer verwies dem Bericht zufolge darauf, dass ein solcher Vorgang gesetzlich verboten sei. Zur Frage, ob Trump das von Perdue erwähnte Angebot beim jüngsten Treffen mit Xi oder schon zuvor unterbreitet habe, machte die US-Regierung keine Angaben, wie das «Wall Street Journal» weiter berichtete.