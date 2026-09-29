US-Präsident Donald Trump hat ein angebliches Angebot an den chinesischen Präsidenten Xi Jinping dementiert, Waffen an China verkaufen zu wollen, und damit den Worten des US-Botschafters in China widersprochen. «Davon habe ich noch nie gehört», sagte Trump im Weissen Haus auf eine entsprechende Frage eines Journalisten und führte aus: «Wir haben das nicht besprochen.» Er müsse den Botschafter David Perdue dazu fragen.