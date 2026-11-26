Ab Januar 2027 wird voraussichtlich sowohl auf hiesige als auch auf europäische Exportprodukte ein Zollsatz von 15 Prozent erhoben. Im Schweizer Radio SRF 1 sprach CEO Rahul Sahgal von «gleich langen Spiessen».
Das sei aus der Sicht von Schweizer Firmen «sicher gut», sagte der Vorsitzende der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer, Rahul Sahgal, am Donnerstagmorgen bei Radio SRF.
Die Einführung der neuen Abgaben ist für Januar vorgesehen. Zuvor lag der Zollsatz auf Schweizer Exportgüter um 2,5 Prozent höher als bei Konkurrenzwaren aus dem EU-Raum.
Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer schlug neue Zölle von bis zu 15 Prozent auf Importe aus der Schweiz vor. Seine Behörde warf der Schweiz unlautere Handelspraktiken vor, darunter Massnahmen gegen die Aufwertung des Frankens sowie staatliche Unterstützung für die Pharma- und Stahlindustrie.
Im August 2025 galt kurzzeitig ein Satz von 39 Prozent, bevor er auf 12,5 Prozent sank. Neben der Schweiz sind 13 weitere Handelspartner der USA von den Zolldrohungen betroffen.
(AWP)