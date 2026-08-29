Vor dem Hintergrund drohender Preissteigerungen beim Klopapier hat ein US-Verband Verbraucher zu Zurückhaltung beim Kauf der Rollen für das stille Örtchen gemahnt. «Es ist wichtig, dass Familien und Haushalte verstehen, dass kein Grund für Panikkäufe besteht», teilte eine Sprecherin des Branchenverbands der US-Hersteller von Klopapier und anderen Papierprodukten AF&PA der dpa mit.