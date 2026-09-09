Spirale aus Zöllen und Gegenzöllen

Der Zollstreit zwischen den USA und Kanada hatte sich in den vergangenen Wochen hochgeschaukelt. Die nun verkündeten Einfuhrverbote träfen einen Warenwert im einstelligen Milliarden-Dollar-Bereich, sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter. Dabei geht es unter anderem um Motorräder und Mopeds sowie bestimmte Weine, Biere, Wodka und Schnäpse sowie einige Molkereiprodukte. Nur wenige Stunden zuvor hatte Trump zudem das Beschaffungswesen von US-Behörden angewiesen, künftig keine kanadischen Produkte mehr zu beziehen.