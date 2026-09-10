In den USA hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise beschleunigt. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, legten im August im Jahresvergleich um 5,4 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 5,3 Prozent gerechnet. Im Juli hatte die Rate noch bei 4,8 Prozent gelegen.