Die USA haben sich am Rande der neuen Friedensverhandlungen mit Russland ausdrücklich hinter die Nato und Pläne für glaubwürdige Sicherheitsgarantien für die Ukraine gestellt. In einer vom US-Sondergesandten Steve Witkoff und der EU in Abu Dhabi veröffentlichten Erklärung heisst es, man bekräftige das Bekenntnis zu einer starken europäischen Sicherheitsarchitektur und entsprechenden Vereinbarungen für die Zeit nach dem Krieg und stelle klar, dass eine starke Nato auch künftig eine zentrale Rolle bei der kollektiven Verteidigung des euro-atlantischen Raums spielen werde.