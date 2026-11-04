Trotz der Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die Energiepreise zeigte sich die US-Wirtschaft zuletzt robust. Dies gilt bisher auch für den Arbeitsmarkt, auch wenn der jüngste Arbeitsmarktbericht für September enttäuscht hatte. Der Bericht der Regierung für Oktober wird an diesem Freitag veröffentlicht./jsl/jkr/jha/