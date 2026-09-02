Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 47.000 Stellen erwartet. Im Juli war die Beschäftigtenzahl noch um revidierte 46.000 (zunächst 44.000) gestiegen. Der ADP-Bericht ist ein Indikator für den Arbeitsmarkt, der auf anonymisierten wöchentlichen Lohnabrechnungsdaten von mehr als 26 Millionen Beschäftigten des Privatsektors in den USA basiert.
Trotz der Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die Energiepreise zeigte sich die US-Wirtschaft zuletzt robust. Dies gilt bisher auch für den Arbeitsmarkt, obwohl die Zahl der Beschäftigten laut dem offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung im Juli überraschend gesunken war. Der Bericht der Regierung für August wird an diesem Freitag veröffentlicht./jkr/jsl/stk
(AWP)