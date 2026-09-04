Die Beschäftigtenzahl in den USA ist im August deutlich stärker als erwartet gestiegen. Ausserhalb der Landwirtschaft stieg sie um 162.000, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit 55.000 zusätzlichen Stellen gerechnet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde zudem um insgesamt 55.000 Stellen nach oben revidiert./jsl/jkr/stk