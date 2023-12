Die Preise von in die USA importierten Gütern sind im November weniger als erwartet gefallen. Gegenüber dem Vormonat sanken die Einfuhrpreise um 0,4 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirten hatten im Schnitt ein Minus von 0,8 Prozent erwartet.

14.12.2023 14:43