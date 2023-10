Nach ihrem Veto gegen einen brasilianischen Resolutionsentwurf zur Nahostkrise mit Fokus auf humanitärer Hilfe haben die USA ihr Stimmverhalten im UN-Sicherheitsrat erklärt. Man verstehe, warum Brasilien die Abstimmung vorangetrieben habe, doch es sei nun erst einmal abzuwarten, welche Wirkung die diplomatischen Bemühungen vor Ort entfalteten, sagte die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield am Mittwoch in New York. Sie verwies auf die Besuche von US-Präsident Joe Biden und UN-Generalsekretär António Guterres in der Region. Ausserdem seien die Vereinigten Staaten «enttäuscht, dass in dieser Resolution Israels Selbstverteidigungsrechte nicht erwähnt werden».

18.10.2023 17:06