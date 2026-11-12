In den USA spielt der Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle bei Entscheidungen der US-Notenbank Fed. Neben der Preisstabilität zählt auch ein robuster Arbeitsmarkt zum Mandat der Fed. Zuletzt hatte die Notenbank Ende Oktober die Leitzinsen unverändert in der Spanne zwischen 3,75 und 4,00 Prozent belassen. An den Finanzmärkten wird allerdings im Dezember wegen der erhöhten Inflation mit einer Leitzinserhöhung gerechnet./jsl//mis