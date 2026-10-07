Rosen zufolge war der Mann am Dienstag festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, sich ein Sturmgewehr vom Typ AK-47 sowie 200 Schuss Munition beschafft zu haben, um einen Terroranschlag zu begehen. Zudem wird er beschuldigt, einer «als terroristisch eingestuften ausländischen Organisation materielle Unterstützung» leisten zu wollen.
Bei der «Mall of America» handelt es sich nach eigenen Angaben um das grösste Shoppingcenter in Nordamerika. Das Einkaufszentrum zählt mehr als 500 Geschäfte./ngu/DP/he
(AWP)