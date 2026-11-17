In den USA ist die Industrieproduktion im Oktober unerwartet gefallen. Sie sank im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent, wie die US-Notenbank Fed am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen mit einem Plus von 0,1 Prozent gerechnet. Im September war die Produktion noch um 0,7 Prozent gestiegen.