Der Iran brachte den Schiffsverkehr in der Meerenge schon kurz nach Kriegsbeginn mit Drohungen und Angriffen weitestgehend zum Erliegen. In der Folge schossen die Öl- und Benzinpreise weltweit in die Höhe. Präsident Trump und seine Republikaner setzt das vor den wichtigen Parlamentswahlen in weniger als drei Wochen innenpolitisch unter Druck. Der Iran-Krieg ist in den USA unbeliebt - und der Streit über die an ihrer engsten Stelle nur 35 bis 40 Kilometer breite Strasse von Hormus ist als zentraler Konfliktpunkt zwischen Washington und Teheran noch immer ungelöst./fsp/DP/he