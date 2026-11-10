Die Experten der Commerzbank erwarten jedoch nicht, dass ein solcher Schritt eine Mehrheit im Offenmarktausschuss finden wird. «Wir halten an unserer Einschätzung fest, dass die eine Zinserhöhung vom September nicht ausreicht, um die Inflation spürbar zu dämpfen, zumal die Wirtschaft weiterhin brummt und die Arbeitslosigkeit niedrig ist», heisst es. «Wir erwarten, dass die Notenbank die Zinsen im Dezember erneut um 25 Basispunkte anhebt.»