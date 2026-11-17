Indirekt forderte Colby sogar die europäischen Verbündeten auf, solche Angriffe nicht zu unterstützen. Die Unterstützung sollte darauf ausgerichtet sein, die Ukraine in die Lage zu versetzen, die Frontlinie zu halten und, wo immer möglich, Geländegewinne zu erzielen. «Angriffe, die sich auf die Frontlinie konzentrieren und die unmittelbare Unterstützung der Kampfhandlungen in diesem Gebiet fallen selbstverständlich in diese Kategorie», ergänzte er. Zudem könnten im Einklang mit diesem Ansatz auch Angriffe auf Russlands Kriegsmaschinerie sein, die den russischen Vormarsch an der Front verlangsamen.