Brisante Fragen

Konkrete Beispiele für Fragen in dem Fragebogen nannte Colby nicht. Nach Angaben aus Bündniskreisen geht es unter anderem um die Bereitschaft, mehr Verantwortung in der Nato-Kommandostruktur zu übernehmen. Zudem werden aber auch politisch brisante Themen wie Rüstungsgüterkäufe bei US-Unternehmen und bestehende Restriktionen für US-Streitkräfte in Europa thematisiert. Letztere waren zuletzt nach dem Beginn des Iran-Krieges Thema, weil Länder wie Spanien den USA militärische US-Aktivitäten für den Krieg von Stützpunkten im Land verboten. Als Hintergrund der Fragen zu Rüstungsbeschaffungen wird die US-Kritik an europäischen Bemühungen für mehr «Made in Europe» in der Rüstungsindustrie vermutet.