Im Vormonat hatte das Lohnplus bei revidierten 0,2 Prozent gelegen. Zunächst war ein Anstieg um 0,1 Prozent ermittelt worden.
Im Jahresvergleich stiegen die Löhne im August um 3,1 Prozent. Auch dies war so erwartet worden./jsl/jkr/jha/
(AWP)
In den USA sind die Löhne im August wie erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legten sie um 0,3 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt damit gerechnet.
Im Vormonat hatte das Lohnplus bei revidierten 0,2 Prozent gelegen. Zunächst war ein Anstieg um 0,1 Prozent ermittelt worden.
Im Jahresvergleich stiegen die Löhne im August um 3,1 Prozent. Auch dies war so erwartet worden./jsl/jkr/jha/
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