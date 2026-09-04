Im Vormonat hatte das Lohnplus bei revidierten 0,2 Prozent gelegen. Zunächst war ein Anstieg um 0,1 Prozent ermittelt worden.

Im Jahresvergleich stiegen die Löhne im August um 3,1 Prozent. Auch dies war so erwartet worden./jsl/jkr/jha/

(AWP)